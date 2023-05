Telegraph e Margriet esaltano la bellezza della città

E proprio nei giorni della candidatura a Capitale italiana della cultura 2026, Lucca riceve nuovi omaggi internazionali che, ancora una volta, pongono la città delle Mura al centro dell’attenzione mediatica, che ne esalta bellezze e virtù.

Il quotidiano del Regno Unito The Daily Telegraph ha dedicato un approfondimento alle città d’arte toscane, con parole al miele per Lucca, che secondo il destination expert e giornalista Tim Jepson “offre le consuete bellezze italiane - arte, architettura, cibo e vino - racchiuse all’interno di splendide e caratteristiche mura medievali e senza la fastidiosa folla di altre città italiane”. “Macché Firenze e Siena, è Lucca il vero gioiello toscano”, prosegue l’articolo dove si definsice Lucca una destinazione assolutamente imperdibile per chi approda in Toscana e più in generale in Italia.

Anche la rivista olandese Margriet ha dedicato un ampio spazio a Lucca, con parte della redazione che ha soggiornato in città per raccontare al meglio le bellezze caratteristiche e gli itinerari consigliati sul territorio. Nell’approfondimento si legge “ecco perché tutti vogliono venire qui”, e si racconta del “fenomeno Lucca” come una città letcittà d’arte immersa nel verde.

“Lucca ha finalmente visibilità e obiettivi all’altezza della sua bellezza. La candidatura a capitale della cultura e l’attenzione internazionale sempre maggiore sono il frutto di una programmazione attenta“; commenta l’assessore Remo Santini.