Telecomunicazioni, come ci si difende. Il Corecom tour domani fa tappa in città

Fa tappa a Lucca il Co.re.com tour della Regione Toscana. Domani alle 11 nella sala Antica Armeria di Palazzo Ducale si soffermerà la campagna di informazione e comunicazione che il Comitato toscano per le comunicazioni, guidato da Marco Meacci, ha intrapreso in collaborazione con la sezione regionale dell’UPI (Unione province italiane). L’obiettivo è quello di far conoscere e spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel mondo delle telecomunicazioni, far crescere la consapevolezza nell’utilizzo della rete e dei social network e l’attività di sportello per la risoluzione delle controversie perché il Co.re.com, infatti, è anche organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), svolge compiti istruttori per conto del Ministero dello sviluppo economiche ed è punto di riferimento per persone, famiglie e imprese in caso di certe controversie come, ad esempio, quelle tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni (telefonia, internet, pay-tv). Nel corso dell’incontro a Palazzo Ducale interverranno il presidente del Corecom Marco Meacci, le componenti del Comitato Carlotta Agostini e Bianca Maria Giocoli, e il presidente della Provincia Luca Menesini.