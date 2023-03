Talarico presidente del Boccherini Incarico confermato dal ministro

Maria Talarico resta alla guida del Conservatorio “L. Boccherini” almeno per altri tre anni. Proprio ieri mattina è stata ufficializzata la sua nomina di presidente in occasione di una conferenza stampa. Accanto a lei, il direttore del “Boccherini” GianPaolo Mazzoli, e l’assessore alla Cultura Mia Pisano. Talarico è stata nominata alcuni giorni fa dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che aveva a disposizione una terna di nomi, presentata dal Consiglio accademico del Boccherini. “Ringrazio il ministro, il direttore Mazzoli e tutti i docenti, oltre agli amministrativi dell’istituto, e il Comune che ci è sempre a fianco – così Maria Talarico –. Un incarico che porterò avanti ancora con grande entusiasmo e il massimo impegno“. L’occasione è servita anche per fare tirare un primo bilancio sulle attività del Conservatorio e per parlare di progetti, proposte di grande impatto da sottoporre al comitato Celebrazioni Pucciniane del 2024. “Le giornate del Fai ci hanno restituito prova delle nostre potenzialità quando si parla del maestro – ha sottolineato la presidente –. In appena una giornata e mezzo abbiamo avuto oltre 400 visitatori al nostro archivio, appena 4 teche, una quantità infinitesimale rispetto a quello che possediamo, con documenti inerenti Puccini, comprese...