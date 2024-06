Taglio del nastro a Unidea Assicurazioni. Punto di convergenza di venti compagnie

Non una sola assicurazione, ma ben 20. E’ la formula che guarda al futuro appena sbarcata in città. Sabato è stata inaugurata la sede di Unidea Assicurazioni in viale Castruccio Castracani 1341 a San Vito (nella foto di Alcide). “Siamo praticamente dei broker per cercare di dare la miglior soluzione al cliente senza costringerlo a girovagare tra le varie compagnie – spiega il titolare Matteo Sorrentino –. Rappresentiamo 20 compagnie assicurative e questo ci permette di fornire la miglior opzione come prezzo e non solo. Quello di viale Castracani è l’ottavo sportello in Toscana, a fine mese apriremo a Fornaci di Barga, poi, nel giro dei prossimi due-tre anni, anche a Sant’Anna e a Capannori. Ci riteniamo un piccolo ponte verso il futuro, un po’ come I Gigli dove vai e hai scelta per comprare al meglio“. Unidea cerca nuovi collaboratori. Per candidarsi è possibile contattare il 339 3683326 o la mail: [email protected]. “Siamo aperti da un mese, e abbiamo già ottenuto un ottimo riscontro. Ci chiedono soprattuto le polizze auto, da lì noi spieghiamo l’importanza di ’coprire’ la casa e il proprio futuro economico. Nello staff, li ringrazio, anche Alessandro Tomei, Andrea Michelini e Leonardo Della Nina“.