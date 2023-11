"Tagliasacchi sia garante del Piano. Integrato del Parco

"Il Parco delle Alpi Apuane è uno dei patrimoni naturalistici, geologici e idrici più importanti d’Europa. Nei prossimi anni, il presidente Andrea Tagliasacchi (in foto Borghesi) e il direttivo avranno un ruolo molto delicato, lavorando per la sua tutela". Così Eros Tetti, portavoce di Europa Verde Toscana e Salviamo le Apuane nel dare il benvenuto al nuovo presidente del Parco delle Alpi Apuane e a tutto il direttivo. "In particolare, chiediamo a Tagliasacchi di farsi garante del Piano Integrato del Parco - aggiunge - ; un piano ambizioso che cerca un nuovo equilibrio tra le attività estrattive e l’ambiente, fragilissimo, da tutelare. Il Piano è stato realizzato dopo un lungo percorso di confronto coi territori ed approvato dalla giunta regionale, ma oggi è nuovamente sotto attacco da parte di alcuni sindaci locali che lo vorrebbero indebolire. Il fallimento di tutte le politiche degli ultimi decenni che hanno portato la Toscana sotto acqua a causa del consumo di territorio e dell’acuirsi della crisi climatica, ci impone di tutelare le nostre aree protette. Difendere il Piano Integrato del Parco è un primo importante passo per dare un forte segnale di cambio di rotta".

"Ci rivolgiamo anche alla nuova dirigenza del Pd, che ha dimostrato sensibilità sulla questione ambientale, perché dia un forte segnale di discontinuità con quella sua parte che ha massacrato la Toscana felix. Ripartiamo dalle Alpi Apuane - conclude Eros Tetti - , mettendo a tacere gli appetiti di chi vuol continuare con questa economia lineare e devastante a discapito delle tante altre attività di economia sostenibile circolare che negli ultimi anni si stanno sviluppando nel Parco".