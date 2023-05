Sul palcoscenico di “Canone in verso“ arriva Lucia Poli

La terza edizione di Canone in verso, il ciclo di incontri tra musica e poesia ideato e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, prosegue venerdì 19 maggio 2023 con “Animalesse“, un monologo scritto e interpretato da Lucia Poli (nella foto), che con il suo talento eclettico porta in scena narrazioni curiose di animali, tutte rigorosamente al femminile. Un vero e proprio laboratorio della fantasia della natura dove galline, gatte e altre bestie parlano allegramente e si raccontano, accompagnate dall’organetto di Rita Tumminia. L’evento è a ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it a partire dalle ore 12 di martedì 16 maggio. Attrice, regista e autrice, Lucia Poli ha sempre investito in un teatro colto e allo stesso tempo ironico, inventando scritture sceniche attorno a testi letterari. In questo spettacolo, per dar voce alle “animalesse”, si serve di quadretti estrapolati dall’opera di scrittori diversi, raffinati e originali, ma accomunati dall’aver composto storie, in prosa e in poesia, che hanno come protagonisti gli animali.