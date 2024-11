Strade sicure “Carambole“ parla ai giovani

Una tavola rotonda incentrata sull’importanza del linguaggio nella comunicazione riguardante l’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droghe, con un’attenzione particolare ai giovani. Questo è il focus del prossimo appuntamento di “Carambole”, il progetto dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti stradali causati dall’abuso di alcol e droghe, che si terrà venerdì in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. L’incontro si svolgerà alla Casa del Boia, al Baluardo San Salvatore, dalle 9 alle 13, e sarà intitolato “Il valore delle parole: partire dal linguaggio per migliorare la sicurezza sulle nostre strade”. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di Stefano Guarnieri, rappresentante dell’Associazione Lorenzo Guarnieri, insieme ai partner istituzionali di “Carambole”: la Prefettura, Azienda ASL Toscana Nord-Ovest, l’Ufficio Scolastico Territoriale Lucca - Massa Carrara e la Polizia Municipale. Inoltre, daranno il loro contributo anche numerose associazioni locali, tra cui Unasca, I fiori tra l’asfalto, Il sorriso di Elisa, l’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e Il mondo di Claudio Marchini, tutte realtà che si distinguono per l’impegno quotidiano nella sensibilizzazione e nella promozione della sicurezza stradale. La discussione sarà arricchita da momenti musicali a cura dell’Associazione Policardia Teatro, che offriranno spazi di riflessione tra un intervento e l’altro Alle 9.30 sono previsti i saluti istituzionali degli assessori Cristina Consani, con delega alle politiche giovanili, e Simona Testaferrata, con delega all’istruzione, e della presidente della Fondazione ETS Ce.I.S. Sonia Ridolfi. Seguirà, alle 9.45, l’intervento di Guarnieri.