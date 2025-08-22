Stasera “Korea meets Lucca“. Voci d’Oriente in concerto

Stasera alle 19 la Fondazione Tobino ospiterà nella chiesa dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano il concerto “Voci d’Oriente: Korea Meets Lucca”. Un luogo che custodisce memoria e silenzio, l’ex Manicomio di Maggiano – caro alla figura di Mario Tobino – si trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere un evento straordinario, sospeso tra arte, formazione e dialogo internazionale. Si tratta del concerto di gala conclusivo del corso di perfezionamento organizzato dalla Scuola di Musica Sinfonia, con il supporto del Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani, della Scuola JAM di Lucca e la direzione artistica del M° Massimo Salotti con la collaborazione della Fondazione Mario Tobino.

Un appuntamento dal respiro internazionale, nato nel segno dello scambio culturale fra Italia e Corea del Sud, in cui giovani solisti coreani si alterneranno sul palco in una vera e propria celebrazione del talento e della bellezza condivisa. I protagonisti della serata – Jung Heewon (violino), Cho Mihyun e Yu Jeongeun (flauto), Ham Jungmi e Lee Hyuirin (pianoforte), Hwang Myunghwan e Choi Wonhyeok (canto lirico), Han Oh Seok e Yu Jeongeun (direzione d’orchestra) – sono stati preparati da un corpo docenti d’eccezione: Riccardo Pieri (pianoforte), Cristiano Rossi (violino), Walter Menichini e Lutaj Eanda (flauto), Silvia Tocchini (canto lirico), Caterina Mancini (viola), Gabriele Micheli (direzione d’orchestra).

La musica sarà il ponte che unisce: accanto ai giovani interpreti, si esibiranno anche l’ensemble strumentale della Scuola di Musica Sinfonia e il M° Massimo Salotti al pianoforte, in un intreccio sonoro che testimonia non solo l’alto livello artistico raggiunto, ma anche un profondo sentimento di condivisione e vicinanza tra mondi e culture apparentemente lontani.

Sarà un momento raro, delicato, potente. Un’occasione per ascoltare il futuro, lasciandosi attraversare dalla sua voce: quella dei giovani artisti, delle loro radici, dei loro sogni. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 347 9951581.