Staffetta d’Argento. Grande risultato a Vercelli

Staffetta del Gp Parco Alpi Apuane, composta da Fabrizio Santi, Franco Cusinato, Gino Cappelli, Luciano Bianchi, partiti nell’ordine, con il tempo complessivo di 23’10“18, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria SM65 al Campionato italiano Master, disputatosi al campo Atleti Azzurri d’Italia di Vercelli. Al primo posto la staffetta dell’Atletica Lumezzane in 22’45"06. L’evento, organizzato da Fidal Nazionale e Atletica Vercelli 78, ha richiamato oltre mille atleti provenienti da ogni angolo d’Italia. Eccellente anche il secondo posto assoluto di Fabrizio Santi, sempre tra gli SM65, nella prova singola. A Bonelle (Pistoia), alla "Maratonina del Partigiano", secondo posto assoluto per Andrea Nannizzi, terzo posto assoluto per Marta Micchi, vittoria di categoria per Giorgio Davini, secondo posto di categoria per Marco Osimanti, terzo di categoria per Flavia Cristianini e positive prove per Simone Cimboli, Federico Gonfiantini, Manuel Tilocca, Paolo Cogilli, Marco Mattei, Alessandro Gualtieri, Giada Abbattantuono, Fabio Belletti, Ludmillo Dal Lago, Paola Lazzini e Maricica Lucaci. A Montecatini Terme (Pistoia), al "Trofeo Grazzini", terzo posto assoluto per Simona Carradossi, secondo di categoria per Federico Gonfiantini e Maricica Lucaci e discrete prove per Giovanni Tommasi, Massimo Rossi e Simone Cimboli.

A Bagno a Ripoli (Firenze), a una della ultime corse campestri di stagione, terzo posto assoluto per Leonardo Trentanovi. A Belgrado (Serbia), alla "Belgrado Half Marathon", secondo posto assoluto per Wambua Musau, attualmente l’atleta più forte del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli . A Prelà (Imperia), alla locale corsa in montagna, vittoria di categoria per Cristina De Rocco.

A San Teodoro (Sassari), al "Memorial Alberto Ventroni", vittoria di categoria per Andrea Marsili. A Foligno, al "Giro dell’Umbria", terzo posto assoluto complessivo per Maurizio Pierotti. Infine a a Lerici (La Spezia), alla "Da castello a castello", vittoria nelle rispettive categorie per Giorgio Davini, Nicola Matteucci e Marco Osimanti e positive prove per Paola Lazzini, Manuel Tilocca, Enrico Piastra, Alessandro Beani, Gabriele Battelli.

Dino Magistrelli