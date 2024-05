Spacciava cocaina nella Piana. Giovane arrestato dalla Polizia

L’hanno sorpreso in flagranza mentre stava cedendo una dose di droga a un consumatore a Segromigno ed è finito in manette. La Polizia di Stato ha arrestato un marocchino di 25 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato colto mentre stava cedendo dosi di un grammo ad un consumatore. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 21, quando le volanti si stavano recando nella zona di Segromigno per effettuare un controllo straordinario del territorio. Durante il pattugliamento, i poliziotti hanno notato, sul viale Europa, all’angolo via dei Bocchi, nel comune di Capannori, un giovane vicino a una Peugeot 1007 di colore rosso che alla vista delle volanti si è allontanata in tutta fretta in direzione Ponte a Moriano. Insospettiti da questa partenza repentina, gli operatori di una volante hanno fermato il giovane appiedato e un’altra volante si è messa all’inseguimento dell’auto, intercettata dopo poche centinaia di metri.

Il giovane, all’atto del controllo, ha consegnato due dosi di cocaina che ha detto di aver appena acquistato dal conducente della Peugeot rossa. Quest’ultimo è stato fermato mentre stava cercando di occultare, nelle parti intime, un calzino poi risultato contenere 24 dosi di sostanza positiva al narcotest per la cocaina. Accompagnato in Questura, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire, nascosto all’interno del cruscotto, dietro una paratia, un involucro contenente 100 grammi di cocaina. Il giovane, tra l’altro, era in possesso anche di 1200 euro in banconote di vario taglio. Alla luce di tutto ciò, è stato tratto in arresto ed associato al carcere di Lucca.

Massimo Stefanini