“Soddisfazione per LMN 2023. Presto i nostri eventi nelle piazze“

Esprime soddisfazione Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, per la giornata di festa che ha segnato domenica 26 l’accensione delle luci e degli alberi di Natale in diverse piazze del centro storico. “La grande folla presente – dichiarano i vertici di Palazzo Sani – testimonia la voglia della gente di trascorrere un periodo sereno in vista delle ormai prossime festività di fine anno, in una fase storica difficile per tutti noi fra guerre, violenze e problemi di natura economica”.

“La nostra associazione – prosegue Confcommercio – intende ringraziare l’amministrazione comunale, in particolar modo il sindaco e gli assessori di più stretta competenza, per aver realizzato anche quest’anno, così come avvenuto nel 2022, un piano legato a luci e installazioni natalizie di grande impatto. E che da subito, come si può facilmente evincere dai numerosi commenti apparsi sui social, ha riscosso e sta riscuotendo grande successo fra i cittadini”.

“Confcommercio – evidenzia l’associazione – anche quest’anno è pronta a fare la sua parte, per rendere ancora più caloroso e vissuto il Natale. E lo farà come da tradizione attraverso l’operato del proprio Centro commerciale Città di Lucca, che ha messo in piedi una serie di iniziative che prenderanno il via ufficialmente venerdì 8 dicembre, in occasione del Ponte dell’Immacolata. Il dettaglio delle iniziative del Ccn verrà svelato nei prossimi giorni, ma si tratta comunque di un progetto che coinvolgerà diverse piazze del centro storico”.