Slow life slow games Il gioco sano vince

Voce del verbo “giocare”. Da tavolo, online, di ruolo, con console; insieme, in solitaria, all’aria aperta, su un cellulare. Parlare di gioco può sembrare facile, ma a volte le cose si complicano. Il progetto Slow Life Slow Games (slowlifeslowgames.it) è una delle più grandi operazioni in Italia di disseminazione della cultura ludica. Oltre 20.000 giochi sono entrati nelle scuole, nei luoghi di lavoro, in eventi ricreativi e nei presidi sanitari. Il gioco sano diventa antidoto naturale contro quello d’azzardo e patologico.