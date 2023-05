Slitta la pedonalizzazione in S.Maria, manca l’ok della Sovrintendenza

Piazza Santa Maria, slitta la pedonalizzazione e la nuova collocazione annunciata nel novembre scorso dall’amministrazione comunale. È quanto emerso qualche giorno fa, durante il sopralluogo della commissione Lavori Pubblici. Gli interventi – a novembre scorso annunciati per l’inizio di quest’anno – subiranno uno slittamento ai prossimi mesi. Il motivo? Il rifacimento dell’area necessita di una autorizzazione della Sovrintendenza che deve ancora esprimersi in merito, in particolare a dover ottenere il via libera sono una serie di fioriere, piolini in ghisa e panchina, arredi stradali che dovrebbero mettere in sicurezza la parte sud della piazza, dove resteranno una quindicina di stalli di sosta tutti dedicati ai residenti. Per i parcheggi blu, come già detto, la zona riservata sarà quella nord per un totale di 47 stalli. Spazio anche per 38 stalli per motoveicoli.

Misure destinate, sia pure in via temporanea e in attesa del silos interrato che l’amministrazione Pardini intende costruire all’esterno di Porta Santa Maria, all’altezza della rotatoria, a ridefinire uno dei luoghi più caotici del centro storico dove nel solo fine settimana scorso sono state emesse oltre un centinaio di multe per divieti di sosta, oltre a alcune rimozioni di auto. "E’ una situazione su cui dobbiamo intervenire – ha spiegato l’assessore Nicola Buchignani – è un progetto cominciato con la passata amministrazione e che noi abbiamo in parte modificato, abbiamo la certezza di realizzare un parcheggio all’esterno, nel frattempo vogliamo dare risposte a residenti e commercianti. Poi daremo vita a un riassetto definitivo della piazza e la zona sarà accessibile solo ai residenti". Un rinvio che ha provocato le critiche della minoranza. "Il progetto è condivisibile – ha spiegato Francesco Raspini del Pd – ma abbiamo riserve sul parcheggio interrato che rischia di assorbire tante risorse senza risolvere i problemi".

F.V.