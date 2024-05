Sicurezza negli ambienti di lavoro. Premiate 26 cartiere italiane con il trofeo “Obiettivo Zero“

Progetto Obiettivo Zero, iniziative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Alla ventesima edizione, 26 le cartiere e cartotecniche premiate dalla Fondazione Lazzareschi di Porcari. Nel Palazzo di Vetro della Fondazione si sono dati appuntamento responsabili della sicurezza e direttori di stabilimento di numerose del settore italiane, insieme ai rappresentanti degli enti patrocinanti e al sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari. A fare gli onori di casa il responsabile e ideatore del progetto Angelo Del Carlo. Queste le aziende che hanno ricevuto il premio. Cartiera S. Lorenzo di Fivizzano, Lucart (cartiera e converting) di Castelnuovo Garfagnana, Soffass via di Fegana, Soffass via Leccio Porcari, e Valdottavo, Cartiere Carrara (Tassignano, Pratovecchio, Carraia), Reno De Medici (Ovaro, Villa Santa Lucia, Santa Giustina), Cartiera di Pratolungo, Paredes Mapedo Fab di Villa Basilica, Giano (Fabriano, Ancona), Industrie Celtex di Altopascio e Montecarlo, Lucart Avigliano e Torre di Mosto, Soffass Monfalcone, I.C.O. di Foggia, Soffass via Fossanuova Porcari , Sappi Italy Operations di Carmignano di Brenta. Il gruppo Reno De Medici si è aggiudicato anche il premio Più per Zero con il progetto "Tutto sotto controllo", Cartiere Carrara con il progetto "Segnalazioni" e Sappi Italy Operations con "La formazione sono io".

Più per Zero, iniziativa a latere di Obiettivo Zero, premia le migliori idee innovative, efficaci, originali e non imposte dalle norme di legge, sempre a tutela dei lavoratori in azienda. Obiettivo Zero, che anche quest’anno, come accade ormai dal 2009, non ha mancato di ricevere la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come premio di rappresentanza per il suo valore, è realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Cmune di Porcari, di Assocarta, del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, di Confindustria Toscana Nord Lucca Pistoia Prato, Inail Lucca, Usl 2 Lucca.

Sono stati anche consegnati alle aziende che li hanno segnalati, gli attestati di merito per i propri addetti che nella propria vita lavorativa non hanno avuto incidenti. Nel 2025 avremo una grossa novità: l’ampliamento del bando al settore lapideo.

Ma.Ste.