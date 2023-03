Si riparte con Crea Week Due ricchi fine settimana tra colori e profumi "La primavera lucchese"

Torna la primavera, torna Lucca Crea Week. Dopo il successo della passata edizione, si rinnova infatti la formula con due eventi ricchi di appuntamenti e iniziative, quest’anno in due fine settimana consecutivi. Si parte con Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage pop che aprirà le sue porte sabato 25 e domenica 26 marzo al Polo Fiere; mentre VerdeMura, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, accoglierà i visitatori nei giorni di venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile sulle Mura.

I due eventi sono stati presentati ieri a Palazzo Orsetti, dove sono intervenuti il sindaco Mario Pardini, il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi, il direttore Emanuele Vietina oltre ai due coordinatori della manifestazione, Dario Dino Guida e Maria Novella Dogliotti. "La primavera – ha spiegato Pardini – la festeggeremo con due eventi molto attesi, siamo contenti perché sono un ulteriore segnale di una ritrovata normalità. Ringrazio Lucca Crea per sforzo". Tante le iniziative in programma e acquistando il biglietto di ingresso di una delle due manifestazioni, sarà possibile visitare anche l’altra con solo 4 euro.

Già da oggi sarà possibile acquistare i biglietti di VerdeMura e Lucca Collezionando con uno speciale sconto online su www.ticketone.it (8 euro + 1 di prevendita per il giornaliero) con possibilità di riduzioni e abbonamento per 2 e 3 giorni, evitando così le file. Due manifestazioni a misura di famiglia, confermata dalla scelta di garantire un biglietto omaggio sino ai 14 anni non compiuti.

"Sono le due manifestazioni che apriranno l’anno di Lucca Crea – ha aggiunto Lucchesi– ci saranno tante chicchee mostre di altissimo livello sia a Collezionando che a VerdeMura: chi verrà, siamo certi resterà soddisfatto". "Lucca Crea Week – ha spiegato Vietina – è il manifesto intellettuale di Lucca Comics and Games, Lucca è sempre più città degli eventi e Lucca Crea è al servizio della città".

"VerdeMura – ha ricordato Dogliotti – apre la stagione delle mostre mercato con oltre 160 espositori italiani e esteri, è una manifestazione che va oltre il giardinaggio: quest’anno avremo grande attenzione per le nuove generazioni". "Collezionando – ha concluso Guida – si amplia negli spazi, con altri 1200 metri quadrati, e nel programma: ci saranno tante cose da vedere ma anche da fare pur rimanendo centrale il fumetto con oltre 60 autori presenti e tante tavole originali a disposizione degli appassionati".

