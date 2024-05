Si presenta il volume di Carlo Petrini “Finale di partita“

Oggi alle 18 nell’auditorium dell’Agorà di Lucca si terrà la presentazione del libro “Carlo Petrini, finale di partita” edito da Blues Brothers edizioni. Saranno presenti la moglie di Petrini Adriana Clocchiatti Petrini, Aldo Grandi e l’editore Lorenzo Ruggiero.

SI tratta del libro postumo di Carlo Petrini (Monticiano 29 marzo 1948 – Lucca 16 aprile 2012), giocatore affermato degli anni 70/80 salito alla ribalta con la pubblicazione di 10 libri denuncia sul calcio italiano. Ad iniziare dalla sua sconvolgente autobiografia “Nel fango del Dio pallone “(anno 2000 Kaos edizioni) vero best seller. Petrini a seguito della terribile perdita di suo figlio Diego, decise di raccontare il mondo omertoso nel quale era rimasto intrappolato per molto tempo, decise di parlare di doping, di partite truccate, di calcio scommesse; fece nomi e cognomi ma soprattutto non ebbbe pietà di se stesso, spietato e consapevole dei tanti errori commessi, della sua vita sregolata.

Un uomo caduto tanto in basso e tradito da se stesso. Chiese scusa pubblicamente, fece i conti con la propria coscienza e iniziò una nuova vita volta a raccontare del calcio ciò che non si può e non si deve dire. Questa sua rinascita coincise con l’incontro con la donna che gli sarebbe stata accanto negli ultimi 9 anni di vita: sua moglie Adriana Clocchiatti. E lei oggi, curatrice del libro, vuole far conoscere il Carlo Petrini uomo attraverso i suoi scritti inediti e intimi.