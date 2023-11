Servizio fotografico in villa per Natale. Iniziativa del Centro Commerciale Naturale

Le foto da appendere sul caminetto, in stile americano, con tutta la famiglia. E saranno immagini di livello assoluto. Non finiscono di stupire i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Altopascio guidato dalla presidente Federica Benedetti Stefanini.

Una nuova iniziativa, volta a sostenere i negozi del centro che si avvicinano al periodo natalizio, e che lei stessa spiega: "Dopo gli eventi volti a far conoscere il nostro centro storico e le sue attività, è la volta di uno shooting fotografico in una villa da sogno. Proprio così, grazie ai negozi che hanno aderito all’iniziativa sceglierete il miglior outfit per tutta la famiglia per fare un vero e proprio servizio fotografico in una dimora lussuosa in cui il Natale è già arrivato, sarete coccolati con cioccolata calda e tante altre golosità . L’iniziativa prevede posti limitati nelle due giornate di domenica 12 e 19 novembre - prosegue Benedetti Stefanini - e dopo il successo della sfilata di moda delle scorse settimane, abbiamo pensato di aiutare i nostri clienti a farsi un regalo per questo Natale con foto che rimarranno un bellissimo ricordo".

Per prenotazioni e informazioni chiamare il 335.7493904. Queste le attività che hanno aderito: Uomo e donna, “Crazy Sport“ (via Cavour 12); Fashion Abbigliamento (via Cavour 28); abbigliamento donna “All’Angolo“ (via Cavour 50); Accessori “Profumeria La Fenice“ (via Cavour 73); settore bambini “Mimì e Cocò“ (via Cavour 36) “Ki Come Te“ (via Cavour 147); Amici a quattro zampe “Zoofollia“ (via Bientina, 69). L’atmosfera natalizia all’ombra della Smarrita è già partita.

Ma. Ste.