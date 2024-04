Scatta alle 18 la notte nazionale del “Machiavelli“

Anche quest’anno il Liceo Classico “N. Machiavelli” aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico che scatta proprio oggi dalle 18 a mezzanotte. L’evento, alla sua decima edizione, è stato ideato dal professor Rocco Schembra ed è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica. A livello nazionale, tema guida di questa decima edizione è la comunicazione, intesa come problema esplorato dalla letteratura, come ponte tra le generazioni e come realtà influenzata dalle innovazioni tecnologiche. La Notte del Machiavelli comprenderà spazi dedicati alle intelligenze artificiali e alla commemorazione dei settant’anni della Radiotelevisione italiana. Poi gli anniversari che contano, come i cento anni dalla nascita di Italo Calvino e i 400 anni dalla pubblicazione del First Folio, l’edizione di riferimento delle opere di Shakespeare. Focus anche su temi come la violenza di genere, al centro di letture che valorizzeranno opere di grandi voci femminili. Non mancheranno le consuete rappresentazioni del Machiavelli, di cui gli studenti saranno protagoniste come performer a tutto tondo.

Le classi quinte metteranno in scena tre grandi tragedie del teatro antico (Alcesti di Euripide, Antigone di Sofocle, Medea di Euripide); gli alunni delle classi quarte si esibiranno nella rappresentazione di quadri viventi. E naturalmente l’apertura del Gabinetto di Storia Naturale e l’esposizione della meridiana del palazzo.