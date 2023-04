Scambio di dosi davanti alla stazione: gambiano in manette

Blitz delle Volanti della Polizia allo scalo ferroviario di Lucca. Nel pomeriggio sabato 1 aprile, durante un’attività di prevenzione, i poliziotti hanno notato degli strani scambi tra le persone sedute su una panchina di piazzale Ricasoli, davanti alla Stazione e hanno effettuato un’attenta attività di osservazione grazie alla quale sono riusciti a filmare lo scambio di alcune dosi tra due soggetti.

Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di diverse dosi di hashish e marjuana e varie banconote da 20 euro. Il primo, nigeriano di 35 anni, è stato segnalato per uso personale di sostanza stupefacente e il secondo, gambiano di 28 anni con numerosi precedenti specifici, è stato tratto in arresto per spaccio. Sequestrata sostanza stupefacente per 2,86 grammi di marjuana e 0,66 di hashish e 40 euro in 2 banconote da 20, provento dell’attività di spaccio. Al termine del giudizio per direttissima il cittadino gambiano è stata condannato a 6 mesi di reclusione e al divieto di dimora in provincia di Lucca.