Sbocciano le primule di “Silvana Sciortino“

Anche quest’anno l’associazione Silvana Sciortino sarà presente - per l’ormai trentennale offerta di primule - domani dalle 9 alle 14 nella sede della Cittadella della Salute “Campo di Marte”, in prossimità dell’edificio B, e nel medesimo orario sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza San Michele, in centro. L’associazione sarà presente anche alla palestra Ego Wellness di S.Alessio per tutta la giornata di lunedì 10 marzo.

Il ricavato di questa iniziativa – portata avanti in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest - è stato sempre utilizzato, nel corso di questi decenni, per le necessità che si presentavano più impellenti in strutture ospedaliere e territoriali lucchesi: per fare alcuni esempi, sono state acquisite poltrone reclinabili per le stanze di chemioterapia nel vecchio reparto, è stato finanziato il giardino dell’hospice San Cataldo, realizzato anche grazie al contributo di altre associazioni, sono stati garantiti l’annuale borsa di studio che assicura la presenza di una psicologa in chirurgia senologica ma anche corsi di yoga e di pilates per donne operate. In questi ultimi anni la somma raccolta viene utilizzata anche per erogare piccoli contributi a chi, già in condizioni di disagio economico, vive la malattia in modo gravoso.

L’appuntamento di domani e dei giorni seguenti rappresenta anche, grazie al materiale illustrativo disponibile, un momento di informazione sui servizi offerti dall’associazione Silvana Sciortino e su quanto viene offerto dal sistema sanitario del territorio lucchese per le patologie oncologiche per prevenzione, diagnosi e cura. Si tratta, inoltre, di un’ulteriore opportunità di ascolto rivolta alla cittadinanza che può evidenziare esperienze personali o difficoltà incontrate in questo ambito.