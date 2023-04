Sbandieratori parata nazionale nella nostra città

Gli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” saranno protagonisti domani nel primo pomeriggio dell’evento Terre di Canossa insieme alla Compagnia Balestrieri Lucca e, alle 18 in Piazza S.Michele, della cerimonia di apertura dell’evento organizzato dagli Special Olympics con i quali collaborano da diversi anni. Domenica nuovo impegno agonistico con il Torneo di Sbandieratori in programma a Gallicano.

Nel fine settimana trascorso, alcuni soci del gruppo storico hanno partecipato alle giornate di formazione ed aggiornamento per i Maestri di Bandiera e gli Istruttori Musici ricoprendo il ruolo di “formatori” nazionali in collaborazione con la Commissione Tecnica Nazionale della L.I.S.- Prezioso l’apporto del Maestro di Bandiera Gianluca Mazzoni e degli istruttori Musici Hagelstein Gil e Graziani Giulia nella formazione dei Giudici Ufficiali L.I.S. Sempre nell’ambito della Lega Italiana Sbandieratori, dopo la recente nomina a Segretario del Consiglio Nazionale del socio Venturini Michele, è arrivata la nomina a Presidente del Coordinamento Territoriale del Centro Nord per la Presidente del gruppo Simoncelli Rosella la quale, negli ultimi tre mandati dell’Esecutivo LIS, aveva già ricoperto il ruolo di Consigliere Nazionale L.I.S. con incarichi di Segretaria Nazionale, di Presidente della Commissione Disciplinare e più recentemente di Segretaria del Collegio Arbitrale.

La recente nomina di Simoncelli a responsabile dei 5 Coordinamenti L.I.S. e l’elezione a Presidente del Coordinamento Territoriale del Centro Nord, ha come conseguenza il riconoscimento di Lucca quale città sede di Coordinamento Territoriale della Lega Italiana Sbandieratori e città di riferimento per i gruppi inseriti nel Coordinamento per eventi istituzionali, formativi e di manifestazioni storiche. La consolidata collaborazione con la Lega Italiana Sbandieratori ha determinato da parte dell’Esecutivo L.I.S. l’assegnazione al gruppo storico lucchese dell’organizzazione della Parata Nazionale della Tradizione L.I.S che si svolgerà il 14 maggio nell’ambito del grande evento Lucca Historiae Fest organizzato dal Comune di Lucca. Dopo una sola settimana e quindi il 21 maggio tornerà il tradizionale Torneo di Bandiere “Città di Lucca”.