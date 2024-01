"Sarebbe importante ricordarsi di lucidare le pietre d’inciampo"

"Giorno della Memoria: dalle commemorazioni, ai convegni, alla visione di film, ci sono tanti modi per celebrare la liberazione del campo di concentramento ad Auschwitz e la fine del terrore del nazionalsocialismo. Un gesto per ricordare le vittime ebree - e non - delle deportazioni sarebbe anche ricordarsi delle pietre d’inciampo: lucidarle, come si fa in altri paesi, perché sono le lapidi di chi non ha nessuna tomba. Mica tanto impegno a Lucca, ce ne sono poche: 5 pietre e 1 soglia. Le due in via della Stufa per Angela Ferrari e sua zia Italia Lascar ormai sono talmente scure che alcune settimane fa ho dovuto percorrere la strada tre volte per trovarle. Non avevo il tempo per andarci oggi, 27 gennaio. Ma almeno la soglia d’inciampo davanti a Pia Casa in via S. Chiara l’ho pulita e ravvivata. Perché non lucidare pietre e soglie d’inciampo tutti gli anni, politici e cittadini, politiche e cittadine, sempre nel Giorno della Memoria?"

Petra Hartmann