Samara Weaving nel cast di Greenaway. Sarà lei la “figlia“ di Dustin Hoffman

Potrebbe essere proprio lei, Samara Weaving, un’altra interprete principale del film che Peter Greenaway sta girando a Lucca. La bellissima attrice e modella australiana, protagonista nella commedia nera “Così è finchè morte non ci separi“, potrebbe in questo caso vestire i panni della figlia dei due protagonisti della pellicola, Dustin Hoffman e Helen Hunt che nel film saranno marito e moglie. Il condizionale è d’obbligo ma, dopo quello dell’attrice italiana Laura Morante, potrebbe essere proprio quella di Samara Weaving l’altra novità stellare del film che ora sta entrando nella fase clou. La produzione in perfetto anonimato infatti in questi giorni è a Lucca per cercare di preparare il “terreno“ ai veri e propri ciak che dovrebbero partire tra sabato e l’inizio della prossima settimana. Una protagonista assoluta è certa: la nostra città. Non ci sarà quasi angolo del centro storico tagliato fuori dalle riprese, compreso via dei Fossi. Alcune tra le scene chiave nella trama saranno quelle girate alla Torre Guinigi. La storia narra di un sopravvissuto all’attacco delle Torri Gemelle che tenta di riannodare i fili della propria famiglia di origine.