Rubano la borsa a un’anziana dentro al supermercato

Denunciati per furto aggravato in concorso un 26enne peruviano e un 20enne cubano, entrambi senza fissa dimora, che avevano rubato una borsa a un’anziana. I fatti risalgono alla mattina del 22 novembre, quando una 86enne lucchese si era recata in un supermercato di Sant’Anna per fare la spesa. Mentre girava tra gli scaffali, l’anziana era stata avvicinata da un giovane, che col pretesto di chiederle un’informazione la distraeva facendola girare verso di lui. Nel frattempo un complice le sottraeva dal carrello della spesa la borsa con documenti e 350 euro. La donna si era resa conto del furto solo alla cassa. Alla 86enne, quindi, non era rimasto altro che rivolgersi ai Carabinieri di Nozzano, che avviavano le indagini. È stato solo grazie alla scrupolosa visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente, che i militari sono riusciti a ricostruire il fatto e a risalire all’identità degli autori del furto, entrambi con numerosi precedenti dello stesso tipo, che sono stati denunciati alla Procura.