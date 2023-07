Rottamazione delle cartelle esattoriali Anche il Comune di Lucca aderisce

Il Comune di Lucca ha aderito alla “rottamazione quater“ delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei crediti relativi a ingiunzioni di pagamento, accertamenti e violazioni amministrative, fra cui quelle al codice della strada. Per ingiunzioni e accertamenti sopra i 1.000 euro relativi al periodo gennaio 2000giugno 2022 si prevede di eliminare, solo su richiesta del contribuente, sanzioni e interessi: resteranno da corrispondere il capitale e le spese. Lucca Riscossioni e Servizi e gli uffici comunali stimano che la somma interessata a questa operazione sia di oltre 7 milioni di euro, nel caso in cui tutti i contribuenti decidessero di aderire, su un totale da riscuotere di oltre 34 milioni di euro. "In linea con i provvedimenti del Governo – spiega l’assessore ai tributi Moreno Bruni (nella foto) – abbiamo stabilito di aderire a quello che in nessun modo è un condono, dato che il capitale da corrispondere al Comune per tributi o violazioni non pagate resta immutato, ma una definizione agevolata che ci auguriamo consentirà a tutti i cittadini che sono rimasti indietro con i pagamenti, di rateizzare e chiudere così la propria posizione debitoria nei confronti del Comune".