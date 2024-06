A luglio torna la troupe di Greenaway: una nuova settimana di riprese. E la Rai gira una fiction su Tobino

Lucca, 9 giugno 2024 – Lucca sempre più palcoscenico ideale per la produzione di film e fiction. Non si è ancora spenta l’eco per la presenza in città di Dustin Hoffman ed Helen Hunt che arriva la conferma che la stessa troupe guidata dal regista Peter Greenaway tornerà da queste parti a luglio per una nuova settimana di riprese.

Ma non c’è solo "Tower Stories" a tenere banco. E’ notizia di questi giorni che anche la Rai, in particolare Rai 1, ambienterà una fiction sullo scrittore e medico Mario Tobino proprio a Lucca, una fiction che trarrà spunto dal libro del celebre autore viareggino "Le libere donne di Magliano". Le riprese saranno tra Roma, Lucca e Viareggio e dalle nostre parti si girerà anche all’interno dell’ex manicomio di Maggiano, come conferma Isabella Tobino, presidente della Fondazione Tobino che è stata contattata dalla Rai.

«Per la Fondazione e per Tobino - spiega - è una grande occasione, merita ricordare che già Fellini si era a suo tempo interessato per produrre una pellicola tratta da quel libro, e effettuò dei sopralluoghi a Maggiano. Poi, però, dopo molti intoppi, non se ne fece di nulla. Ora, a distanza di tanti anni, ecco una nuova occasione e siamo davvero molto contenti". La Rai non è nuova a produrre fiction tratte da romanzi di Tobino: nel 1981 toccò a "La brace dei Biassoli" nel quale lo scrittore rievoca le origini della sua famiglia materna.

Le riprese de "Le libere donne di Magliano" partiranno nel settembre prossimo. Ma non è finita qui, a riprova della vocazione sempre più cinematografica della città, in questo sicuramente agevolata dall’operato della giunta comunale che sul tema ha sin dall’inizio manifestato molto interesse, perché ha intravisto nello strumento un modo per pubblicizzare a una vastissima platea la città.

A ottobre partiranno anche le riprese de "L’altro ispettore", un accordo che il Comune ha annunciato di aver siglato nelle scorse settimane con la società Anele per una serie tv realizzata in coproduzione con Rai Fiction, che sarà ambientata anch’essa a Lucca e dintorni. In quel caso, grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca saranno realizzate sei puntate ispirate all’ispettore Felicino, un personaggio creato da Paquale Sgrò che si occupa di casi legati agli infortuni sul lavoro.

Fabrizio Vincenti