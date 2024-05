70 anni di cinema e tv, la mostra fa il bis

Ha, come si suol dire, colto nel segno. Merito anche della location – sicuramente invidiabile – quale quella della Casermetta della Compagnia dei Balestrieri sulle Mura urbane. Poi i "pezzi" in mostra hanno fatto il resto. E così, visto il successo dei primi giorni, è stato deciso di prorogare per un’altra settimana la grande mostra sui “70 anni di cinema e tv a Lucca“ promossa da Lions Club Lucca Host e associazione dei Lucchesi nel mondo con il sostegno de La Nazione. La mostra resterà dunque aperta ancora da domani e fino al 24 maggio e amplierà anche l’orario di visita: dalle ore 10 alle 12, dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23, sempre ad ingresso libero e gratuito. Dunque per questa settimana la novità è che ci sarà spazio anche all’apertura durante alcune ore della mattina.

Un’esposizione davvero straordinaria e resa possibile grazie a decine di scatti – molti dei quali in bianco e nero – dell’archivio storico di Foto Alcide ed a manifesti originali dell’epoca messi gentilmente a disposizione da Alessandro Orsucci. Un viaggio a ritroso nel tempo a partire da "La provinciale" del 1952 di Mario Soldati con Gina Lollobrigida passando da pellicole cult quali "Il marchese del Grillo", "Ritratto di signora" fino ad arrivare a "Finalmente la felicità" del 2011 di e con Leonardo Pieraccioni. Inoltre, un piccolo spazio è dedicato al nuovo film targato Peter Greenaway da poco finito di girare in città e che vede tra i protagonisti due premi Oscar quali Dustin Hoffman ed Helen Hunt.

Non manca infine un omaggio ad un grande personaggio della tv e del cinema italiani e non solo: Marcello Mastroianni di cui quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita e che proprio in Lucchesia amava ritirarsi per trovare un po’ di relax tra un set cinematografico e l’altro. Tra le fotografie esposte non mancano poi quelle riferite a personaggi della tv e del cinema che, pur se non sono mai stati protagonisti di film girati in lucchesia, hanno fatto capolino sul territorio, come Aldo Fabrizi, Walter Chiari e Ugo Tognazzi.

La mostra tra l’altro ha anche un risvolto sociale importante: tutte le fotografie esposte infatti sono in vendita al costo di 25 euro e il ricavato della vendita sarà devoluto al Villaggio del fanciullo. Basterà scegliere la fotografia preferita, recarsi a Foto Alcide in via Mazzini dove potrà essere prenotata. Al termine della mostra sarà possibile ritirarla sempre presso il negozio di Foto Alcide.

Dunque non resta che augurare a tutti buona visione!

Cristiano Consorti