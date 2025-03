Riflessioni e foto contro la violenza

La commissione pari opportunità del Comune, insieme all’amministrazione comunale ed in collaborazione con alcune realtà locali, organizza, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna celebrata l’8 marzo, due significative iniziative.

Venerdì dalle ore 8,30 all’isi Barga, insieme alle volontarie del centro antiviolenza Non Ti Scordar Di Te, il fotografo Marino Da Costa presenterà alle classi prime, seconde e terze il progetto S(k)in che riguarda i terribili attacchi con l’acido di cui sono vittime tante donne e la sopravvivenza delle vittime che purtroppo subiscono questa forma di violenza.

La parola "skin" in inglese significa "pelle", richiamando immediatamente il tema centrale della mostra: la pelle come elemento che subisce un danno devastante. Inserendo la "k" tra parentesi, il titolo rivela un altro livello di significato con la parola "sin", che in inglese significa "peccato". Questo "peccato" non rappresenta solo l’atto violento e terribile di chi compie l’aggressione, ma anche il senso di colpa ingiustamente imposto a chi lo subisce. Le vittime spesso si ritrovano a fare i conti non solo con le cicatrici fisiche, ma anche con un fardello emotivo e psicologico che le fa sentire colpevoli, come se la violenza subita fosse una punizione.

Lunedì alle ore 17 presso la Sala Colombo, nell’ambito dell’anno accademico di Unitre Barga con il patrocinio dell’Istituto Storico Lucchese sez. di Barga e Fidapa Bpw sezione di Lucca, l’avvocata Silvia Giannini parlerà di una figura femminile molto importante della nostra storia locale: "Matilde di Canossa: una donna". L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.