Rifiuti abbandonati. Il Comune batte cassa. Avviate le procedure per i decreti ingiuntivi

Mancata rimozione dei veicoli abbandonati e dei rifiuti, il Comune di Lucca ha speso 58.256 euro e ora ha incaricato Lucca Riscossioni e Servizi (società controllata al 100% da Palazzo Orsetti tramite Lucca Holding) di provvedere al recupero presso i privati che hanno abbandonato ogni genere di oggetti e che ancora, nonostante l’obbligo di pagamento e i relativi solleciti, non hanno provveduto a coprire le spese. L’importo complessivo è stato inserito nel bilancio 2025 dell’ente e ora scatteranno le procedure di recupero coattivo da parte di Lucca Riscossione e Servizi che dal 2015 svolge questo compito in sostituzione di Equitalia.

In base all’accordo, a Lucca Riscossione e Servizi andrà il 5 per cento degli importi riscossi. Sulla carta, oltre 3000 euro (Iva inclusa), ma storicamente la percentuale media di riscossione è di circa il 38 per cento e dunque il compenso per l’azienda comunale dovrebbe aggirarsi intorno ai 1400 euro (sempre Iva compresa). Ogni anno sono decine le persone che abbandonano auto e/o rifiuti anche di notevoli dimensioni che generano la necessità di un intervento comunale con le indagini che non sempre riescono a individuare i responsabili.

In caso di rintraccio di rottami viene intimata la rimozione con ordinanza, a seguito del verbale di verifica redatto dagli organi accertatori, al soggetto responsabile dell’abbandono o al proprietario del terreno dove i rifiuti sono stati abbandonati. Se il destinatario dell’ordinanza non provvede entro i limiti stabiliti, i rifiuti vengono rimossi d’ufficio su iniziativa del Comune, che rimette le spese al cittadino inadempiente.

Ma il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, a vedere dalle cifre comunali spese per la rimozione, è tutt’altro che esaurito, purtroppo. E questo nonostante Sistema Ambiente abbia fatto partire ormai da numerosi anni ogni genere di campagna contro l’abbandono oltre ad offrire la possibilità di conferire rifiuti nei centri sparsi per tutto il territorio comunale. L’ultima campagna contro l’abbandono dei rifiuti risale a poco tempo fa e si chiama Ambiente Sistemato: consente di segnalare rifiuti tramite internet con tanto di una segnalazione che arriva direttamente all’azienda. Per motorini, bici e auto è invece possibile effettuare una segnalazione presso l’Ufficio Ambiente del Comune e i Vigili Urbani.

Ecco intanto (nella foto di ieri mattina) una bicicletta gettata nel fosso allo Stellario, in pieno centro storico...