Rievocazione a Lucca. Fra madonne e cavalieri. E’ il festival del Medioevo

Lucca Medievale: un tuffo nel passato tra spettacoli e tradizioni. Sabato e domenica le Mura storiche ospiteranno l’evento che trasporterà cittadini e turisti indietro nel tempo, tra mestieri antichi, spettacoli, tornei e dimostrazioni di tiro con la balestra. Organizzato dalle Contrade San Paolino, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Lucca e offrirà un’ampia gamma di attività per tutte le età.

Il Villaggio Medievale, cuore pulsante della manifestazione, sarà animato da artigiani che daranno dimostrazioni dal vivo dei mestieri di un tempo. Si potranno ammirare cerai, zoccolai, ceramisti, miniaturisti e scalpellini all’opera, oltre a vedere fabbri e falegnami intenti a lavorare il ferro e il legno. Una delle attrazioni principali sarà la bancarella dove verranno battute monete speciali coniate appositamente per l’evento.

Per gli appassionati di cucina medievale, sarà possibile assistere alla panificazione in un forno antico ricostruito su ruote. La musica avrà un ruolo centrale grazie alle lezioni aperte di tamburo e cornamusa medievale, tenute dai musici delle Contrade San Paolino. Inoltre, l’Aps Gonfalone del Drago di Firenze e la Compagnia d’Arme Sole e Acciaio di Pescia offriranno ricostruzioni storiche e dimostrazioni della vita militare medievale, inclusi trattamenti medici dell’epoca. I visitatori potranno anche assistere a spettacoli di giocoleria e danze storiche con i Giullari dell’Oste e il gruppo Studiorum Lucca. Non mancheranno i cortei storici per le vie della città, accompagnati dai tamburi e musici in costume.

Oltre agli spettacoli, saranno organizzate conferenze e attività didattiche per approfondire la storia medievale. Il professor Daniele Zucconi parlerà dell’alleanza tra Lucca e Genova nel contrasto ai nemici comuni, mentre il professor Alessio Pisani terrà una conferenza sui bestiari medievali nell’arte lucchese. Il programma completo di Lucca Medievale è su www.consanpaolino.org, sulle pagine Facebook e Instagram dell’evento. Lucca Medievale è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Lucca, della Regione Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Csen.

Rebecca Graziano