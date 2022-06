Versilia, pienone sulle spiagge ma è già caos da rientro: code in A11

Capannori (Lucca), 5 giugno 2022 - Un ponte da tutto esaurito sulle coste toscane con, immancabile, traffico per il rientro. Sia per chi è riuscito a partire già il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, che per chi ha scelto un fine settimana fuori porta, la Versilia è stata sicuramente meta gettonatissima. Pienone sulle spiagge ma, in questa caldissima domenica, anche sulle autostrade.

Sulla A11 all'altezza di Capannori (Lucca), in direzione Firenze, nel tardo pomeriggio sono già presenti code e rallentamenti. Così come sulla A12 Genova -Rosignano dove si registra coda in uscita di un chilometro alla barriera di Rosignano per traffico intenso.

La situazione del traffico in tempo reale sul sito di Autostrade per l'Italia.