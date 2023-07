Riconoscimento degli studi con la Germania

E’ stata una giornata articolata quella che pochi giorni fa ha portato a Lucca una delegazione tedesca, composta da Torsten Temmeyer (Senior Manager Responsabile dell’istruzione e della formazione professionale internazionale per la Camera dell’Industria e del Commercio di Hannover) e da Alberto Nannini (ingegnere insegnante responsabile del corso tecnica automobilistica sistemi a trazione elettrica della Bassa Sassonia), che hanno incontrato nella sede di Confindustria Toscana Nord una rappresentanza dei territori, del sistema economico, del mondo dell’industria, della scuola e della formazione del distretto.

Obiettivo dell’incontro, verificare la fattibilità del reciproco riconoscimento titoli professionali fra Italia e Germania, in base alla valutazione di equipollenza basata sul confronto delle competenze richieste: esperienza già esperita con successo in Spagna, e che oggi si tenta di replicare in Italia.

Individuati i passaggi per giungere all’obiettivo finale e che i presenti (oltre ai già citati Temmeyer e Nannini, tra gli altri Manuela Giovacchini per la Camera di Commercio, Paolo Masini, dell’Ufficio Scolastico; Francesca Paola Bini e altri docenti del Polo Fermi Giorgi, Paola Martelli, direttrice di Formetica anche in rappresentanza dell’area education di Confindustria Toscana Nord e Lisa Cagnacci per l’agenzia formativa Percorso e Achille Dall’Aglio, presidente uscente dell’ordine degli ingegneri lucchese anche in rappresentanza del Rotary cittadino) hanno elencato: promozione della mobilità dei discenti studenti degli istituti di istruzione e formazione professionale, degli insegnanti e del personale delle autorità educative; creazione di reti tra scuole professionali e centri di formazione professionale di Lucca e della regione di Hannover; sostegno a progetti di scambio per giovani, alunni, tirocinanti e studenti italiani e tedeschi; miglioramento generale della formazione professionale e dell‘inserimento degli apprendististudenti delle istituzioni scolastiche italiane e tedesche.