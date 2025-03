Riconoscimento a Teresa . Bandettini

La lucchese Teresa Bandettini nata a Lucca (1763-1837), fin da piccola dimostrò di avere un talento speciale per l’improvvisazione e per la rima oltre ad una gestualità spontanea che l’avrebbe resa famosa e ineguagliabile.

La poetessa è stata scelta per rappresentare la regione nell’ambito del bando “L’Italia delle donne” promosso dal ministero per le pari opportunità con lo scopo di raccontare le “storie invisibili di donne incredibili” che hanno segnato le vicende dei loro luoghi e dell’intera nazione in campi diversi, letteratura, teatro, impegno civico e istituzionale.

A ritirare il riconoscimento venerdì, all’auditorium del Maxxi di Roma, c’era l’assessore alle pari opportunità Simona Testaferrata, che ha voluto fin da subito partecipare al bando ministeriale candidando la biografia di Teresa Bandettini, e che insieme alle rappresentanti delle altre 19 regioni italiane selezionate su 387 candidature totali pervenute, ha ricevuto dalla ministra Eugenia Roccella una targa.

"Dedico questo premio – ha detto l’assessore Testaferrata – alla memoria di Teresa Bandettini, poetessa dell’improvviso, che a nove anni già calcava i palcoscenici per poter mantenere la famiglia e che fu riconosciuta come poetessa dall’Accademia dell’Arcadia che le conferì il nome arcadico di Corilla Olimpica. A lei e a tutte le donne lucchesi, giovani e meno giovani, mi fa piacere dedicare questo premio che vuole essere un invito a coltivare con impegno e perseveranza i propri talenti, le proprie passioni, come ha fatto la nostra concittadina Teresa che, sia pure fra mille difficoltà e incontrando spesso critiche e incomprensioni".