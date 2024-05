Riapre il bar al polo Artemisia. A disposizione dei cittadini

Questa estate tornerà attivo il bar caffetteria posizionato all’interno del polo culturale Artèmisia di Tassignano. Ormai chiuso dal 2020 durante l’estate la struttura riaprirà il servizio al pubblico, in seguito ad un bando emesso dal Comune di Capannori,. La gestione dell’esercizio è stata quindi affidata all’imprenditrice capannorese Clara Giusti che dovrebbe riattivare il servizio per l’estate e mantenerlo in funzione per la durata di sei anni, come previsto dai termini del bando. Il bar-caffetteria, secondo il bando di selezione, dovrà restare aperto per un minimo 8 ore al giorno, dal lunedì al sabato, con una modifica all’orario prevista per il periodo estivo, dal lunedì al venerdì con orario 8,30-21.30 mentre il sabato potrà chiudere alle ore 22. Nelle intenzioni del Comune questo servizio si dovrà integrare pienamente con le attività del polo culturale. A questo scopo, è previsto che la nuova gestione del bar collabori attivamente con le varie realtà associative del territorio, proponendo e ospitando attività culturali e all’aperto.

E’ previsto anche che la nuova gestione assicuri uno spazio esterno particolarmente curato, attrezzato con ombrelloni, con un gazebo amovibile, lampade riscaldanti per esterno e vari abbellimenti, al fine di creare nuovi e più confortevoli spazi conviviali all’aperto. Inoltre, saranno previsti particolari agevolazioni per previste così come offerte speciali per gruppi di persone e per gli utenti della biblioteca.