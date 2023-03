Riaffiora il Teatro di Elisa Bonaparte Due fondali di scena recuperati Erano nell’ex ospedale psichiatrico

Ci vorranno mesi, forse un anno per togliere la patina del tempo e restituire presente e futuro ai due fondali di scena del teatro ottocentesco che fu costruito da Elisa Bonaparte-Baciocchi, sorella di Napolene, all’interno di Palazzo Ducale. Ma il ritrovamento nei depositi dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, è eccezionale per la storia del Palazzo di Governo e della città di Lucca. Si tratta appunto di due quinte sceniche (delle 12 totali) che servivano da sfondo alle commedie italiane o francesi che erano al centro di feste e spettacoli ai tempi della Principessa. La scoperta è stata resa nota ieri nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ducale, alla presenza del presidente della Provincia Luca Menesini, della presidente dell’associazione “Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana” Roberta Martinelli con le consigliere dell’associazione Velia Gini Bartoli e Simonetta Giurlani Pardini, della funzionaria della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggi per le province di Lucca e Massa Carrara Ilaria Boncompagni, del responsabile Direzione Tirrenica Banco Bpm Adelmo Lelli, del presidente del Rotary club Lucca Gualtiero Pachetti coi soci Vittorio Armani, Stefano Giurlani e Giuseppe Lunardini, nonché di Nicola Ceragioli e Corrado Benvenuto, rispettivamente Direttore Dipartimento tecnico-Patrimonio e responsabile della struttura Patrimonio-beni...