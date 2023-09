Reininger & Valentino a Lucca: Punk dalla California per “Spam!”

Dalle atmosfere dell’avanguardia californiana degli anni Settanta ai giorni nostri per continuare un percorso musicale che non dimentica il passato ma guarda al presente e al futuro, continuando nella strada della sperimentazione. Un evento straordinario quello in programma domani nella sede di Spam! in via Don Minzoni 34 a Porcari: Blaine L. Reininger, cofondatore e anima della storica band di San Francisco dei Tuxedomoon, fondata nel 1977 con Steven Brown, dopo le date

di Atene, Amsterdam e Colonia e in attesa di quelle di Barcellona e Vienna, si esibirà in un concerto a Spam! I Tuxedomoon sono stati un gruppo di riferimento per la capacità di incarnare lo spirito post punk californiano della fine degli anni Settanta e che ha segnato il panorama musicale degli anni Ottanta. All’attività del gruppo Reininger ha sempre affiancato l’attività da solista. L’ultimo suo album, Wounds & Blessing, è del 2021. Per questo tour che toccherà la Toscana si unisce a lui Georgio the Dove Valentino, cantante rock sperimentale e polistrumentista del giro di Crime and the City Solution.

A favorire l’arrivo di Reininger e Valentino in Lucchesia il musicista Stefano Giannotti, da anni collaboratore di Aldes Spam!: “Negli anni Ottanta - spiega - ho scoperto i Tuxedomoon, una band di una grande genialità. Attraverso di loro ho conosciuto il post punk, un genere più intellettuale, più colto del punk, dove c’è dentro tutto, dalla musica elettronica alla musica barocca, magari su basi di musica etnica. Ho seguito il gruppo più o meno sempre nel suo percorso fino a quando nel 2019 decisi di preparare con l’orchestra Sms della Scuola di musica Sinfonia un brano dei Tuxedomoon, Some Guys. Dopo trovai la pagina Facebook del gruppo e mandai il video dell’esibizione Mi risposerò subito. A quel punto contattai Blaine L. Reininger per la partecipazione a un disco degli Oteme, un altro mio progetto, per il quale ha fatto un cammeo.

È passato un po’ di tempo fino a quando Georgio Valentino, un collaboratore di Reininger, mi ha scritto per organizzare qualcosa in provincia di Lucca. L’ho detto a Roberto Castello e ha subito accolto in maniera entusiastica”. Così si è arrivati all’appuntamento di domani. L’ingresso (dalle 20) è su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Il prezzo, che comprende un piatto unico gratuito offerto da Spam!, è di 8 euro, cui si aggiungono 2 euro per l’eventuale tesseramento annuale.