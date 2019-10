Marlia (Lucca) 24 ottobre 2019 Tre uomini che secondo i testimoni parlavano con forte accento napoletano hanno assaltato nel pomeriggio la sede della filiale di Marlia del Banco di Lucca e del, Tirreno in via Paolinelli. Minacciando di usare l'arma che uno di loro avrebbe avuto in tasca i tre malviventi hanno riunito clienti e impiegati in una stanza, poi chiusa a chiave.

La banda si è data alla fuga dopo aver razziato 60mila euro dalle casse. Non si registrano feriti. I carabinieri stanno effeftuando le ricerche dei rapinatori