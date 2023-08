Raid contro la basilica La porta di San Paolino imbrattata di notte con della vernice rossa

Vandali in azione, nella notte fra domenica e ieri lunedì, nel vicolo della Croce di Malta. Hanno preso di mira con della vernice di colore rosso, la porta laterale della basilica di San Paolino. Vistosa la macchia lasciata nella parte bassa della porta e sulla soglia di marmo.

Ancora da definire il tipo di vernice utilizzata dai vandali, forse a base di acqua.

La scoperta dell’ennesimo vandalismo nel cuore della città è avvenuta ieri mattina. Poco dopo sul posto è arrivato anche il sindaco Mario Pardini.

Amareggiato per il raid vandalico il parroco del centro storico, don Lucio Malanca, che parla di azioni ripetute.

"La zona del vicolo – ha detto il sacerdote – è esposta a queste azioni essendo una strada molto stretta, al margine della chiesa di San Paolino. Ho subito chiamato un tecnico esperto per valutare il tipo di vernice utilizzata, quindi le possibilità di intervenire per una ripulitura accurata. Siamo di fronte ad atti che testimoniano la mancanza di una cultura in grado di comprendere il valore dell’edificio preso di mira e anche il costo necessario per un intervento di ripulitura. In questo caso hanno agito scientemente. Purtroppo non è nemmeno il più grave atto di vandalismo subito dalle nostre chiese lucchesi e dai monumenti del centro storico".

In effetti sono stati segnalati vari episodi di danneggiamento anche delle chiese e di vari arredi cittadini.

Recentemente, per esempio, è stata asportata una parte in marmo dalla facciata della chiesa cattedrale di San Martino. Episodi che si associano anche alla generalizzata trascuratezza di chi sceglie gli scalini di chiese e palazzi per bivaccare lasciando poi bicchieri, bottiglie e residui di cibi che contribuiscono a sporcare l’immagine della città, fino a danneggiarne il patrimonio lapideo.

Situazioni che appaiono più diffuse nelle zone meno frequentate del centro cittadino, quali sono i vicoli ma anche il chiostro della cattedrale, in particolare nelle serate e nelle nottate dei fine settimana.

