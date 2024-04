”Ragazzo di colore lasciato a piedi dal bus“

Una storia che dovrà essere chiarita fino in fondo. Riguarda ciò che è accaduto sulla tratta Pescia-Lucca percorsa dai bus del trasporto pubblico locale.

Stando a quando racconta Marco Angeli in una lettera inviata agli organi di stampa, all’azienda che gestisce il servizio (Autolinee Toscane) e all’assessore regionale Stefano Baccelli, nel pomeriggio di sabato scorso un autobus di At non si sarebbe fermato a far salire un ragazzo di colore a Lappato.

"All’altezza della fermata a richiesta di Lappato, frazione di Capannori, il torpedone ha proseguito la corsa nonostante un ragazzo di colore si stesse sbracciando per richiedere di salire, in maniera che non si prestava ad alcun fraintendimento, – scrive Angeli – Tra l’altro il giovane si trovava ad appena un metro dal cartello. Il mezzo era praticamente vuoto e successivamente ha eseguito tutte le fermate previste nel tratto successivo fino a Lucca".

Angeli, quindi, si interroga sul motivo per cui l’autista non si è fermato.

Cosa che farà anche l’azienda che ha deciso di aprire una verifica interna e appurare i fatti, anche se la matrice razziale non sembra molto plausibile.

Aznitutto, si tratta di una zona a cavallo di due realtà territoriali appartenenti alle province di Lucca e Pistoia, ma che vivono in una continua osmosi, un transito costante. Molti studenti della Lucchesia si recano ogni mattina agli istituti del pesciatino ed altrettanti della Valdinievole arrivano a Lucca nelle varie scuole superiori e diversi di questi sono di colore.

Il che fa credere che possa essersi trattato di un errore dell’autista o del ragazzo (perché ad esempio l’autobus non doveva fermarsi a quella fermata).

Può capitare anche che il conducente non abbia visto il ragazzo o si sia ‘dimenticato’ che in quella zona c’era la fermata, un problema tecnico verificatosi proprio in quel punto.

L’azienda farà tutti i passi necessari per scoprire la verità e il conducente potrà fornire tutte le spiegazioni del caso. Certo è che se dovessero emergere eventuali responsabilità, saranno adottati tutit i provvedimenti del caso.