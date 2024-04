Onora l’impegno e si prepara al derby col Castelnuovo: questo il Pieve Fosciana, che perde di misura sul campo del Lampo Meridien, ma lo fa dopo dura lotta, giocando alla pari di un avversario ben più forte e quotato. Per i ragazzi del giovane allenatore Federico Cecchi si è trattato di una prova d’orgoglio, ciò che voleva società e staff tecnico: "Perdere va bene, ma dobbiamo lottare e dare il massimo fino all’ultima giornata nonostante la retrocessione": questo l’obiettivo dei biancorossi, che pensano già al futuro ed al prossimo campionato di Prima categoria, da affrontare ritrovando entusiasmo e motivazioni per essere protagonisti. Al momento però, ogni discorso è da rimandare alla fine ufficiale della stagione, prevista per domenica prossima, quando all’"Alberto Terni" di San Romano in Garfagnana salirà il Castelnuovo, per un derby fra deluse, visto che i gialloblu hanno detto addio ai play-off e non hanno più obiettivi, un derby dunque che vale zero per la classifica, ma che conta solo per il "campanile". Il Pieve Fosciana ci tiene e, al termine di questo suo tribolatissimo campionato, cercherà di salutare la Promozione con una prestazione all’altezza dei suoi 100 anni di storia.

Flavio Berlingacci