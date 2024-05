Mura, lunedì inizia il restauro del parapetto

Alla buonora: partiranno lunedì i lavori di restauro del parapetto interno lungo la passeggiata delle Mura urbane fra i baluardi San Donato e San Paolino (cortina di porta Sant’Anna) che erano attesi da anni. Il muretto interessato da un progressivo dissesto strutturale era in parte crollato dopo un periodo di forti piogge nel marzo 2022, ma aveva dato evidenti segnali di instabilità da molto prima. Dopo anni di transennamento provvisorio, ecco finalmente il via al progetto che è finanziato con una spesa di poco superiore a 140mila euro – in accordo con la Soprintendenza - e che prevede il recupero di tutti i mattoni originali, la loro pulitura e il rimontaggio secondo l’aspetto antico.

"Il nuovo muretto – si legge in una nota del Comune – sarà quindi in tutto identico all’originale ma avrà alcuni elementi di sicurezza non visibili: una sottofondazione armata più resistente e un sistema di drenaggio che impedisca l’accumulo delle acque piovane, ossia che elimini la criticità che ne ha degradato la stabilità negli anni e provocato il crollo". La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo autunno. Mercoledì 22 maggio partirà invece il cantiere per la nuova rotatoria fra via Città Gemelle e via per San Donato a poca distanza dal casello autostradale di Lucca Ovest che servirà a rendere più sicura l’intersezione dove negli anni non sono mancati gli incidenti. Il progetto ha un costo totale di oltre 316mila euro e sarà completato entro la fine del mese di agosto.