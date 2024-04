Libertas, che peccato per quei tre punti. Ma la società si rivolge alla Federazione

DP Lubrificanti Libertas

82

Gea Grosseto

85

DP LUBRIFICANTI LIBERTAS: Canciello 12, Mattei, Lorenzi 22, Fracassini 5, Lombardi 9, Piercecchi, Morello 5, Guidi 7, Cecconi 22, Brunelli ne, Tonacci. All. Romani.

GEA GROSSETO: Scurti 10, Fanelli 6, Piccoli 18, Ignarra, Furi 17, Ricciarelli 4, Simonelli 1, Liberati 14, Alvarez ne, Mari 15. All. Santolamazza.

Arbitri: Valfrè di Massa e Benenati di Cecina.

Note: parziali: 22-28, 49-47, 63-69.

LUCCA

Inizia con una sconfitta la prima gara della semifinale play-off per la Dp Lubrificanti Libertas. Un match segnato da alcune decisioni arbitrali molto dubbie, che hanno fatto muovere la Libertas verso la Federazione. I biancorossi hanno agganciato gli avversari nel secondo quarto riuscendo a gestire il vantaggio per gran parte del tempo. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti però sono riusciti a chiudere avanti, ma la Libertas ha chiuso in vantaggio. Nella fase finale Grosseto però è riuscita a rimettere il naso avanti, complice anche un arbitraggio alquanto discutibile. Domani gara 2 a Grosseto alle 21, con i ragazzi di Romani che devono vincere per rimandare tutto a gara 3 sabato al Palatagliate.

Alessia Lombardi