“Radici e ali“ è la sfida contro le dipendenze nell’età dell’adolescenza

Oggi dalle 9 alle 13 alla sede della Fondazione Cassa di Risparmio, in San Micheletto sala “Vincenzo da Massa Carrara“ gli esperti del metodo pedagogico “Daniele Novara“, Laura Petrini e Massimo Lussignoli, incontreranno insegnanti, formatori e operatori del terzo settore. Al centro i temi dell’educazione in adolescenza, sfide digitali e iperconnessione, life skills indispensabili per ridurre il rischio di dipendenze. Questi i temi dell’evento, preceduto nel mese scorso dall’incontro con il dottor Alberto Pellai, promosso da Azienda Usl Toscana Nord Ovest nell’ambito del progetto Azzardata-mente Liberi 3.0 (ALI 3.0), (Piano di contrasto al gioco d’azzardo patologico) e finanziato dalla Regione Toscana, realizzato in collaborazione con gli enti Auser, Fondazione Ceis di Lucca, C.RE.A. Lucca e Zefiro Impresa Sociale. A maggio l’appuntamento clou con il pedagosista Novara.