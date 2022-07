Raccolta firme contro il tutor del Morianese "Messo così serve solo a fare cassa"

E’ ormai guerra aperta contro il tutor sulla via Morianese, anche se “inabile“ a multare da quanto è stato segato in due. I cittadini hanno raccolto 525 firme per la rimozionemodifica. Stamani sono state consegnate e protocollate al prefetto e poi al capo della polizia provinciale, al sindaco, anche se la competenza è della Provincia. Ci sono persone che hanno ricevuto multe a raffica, anche 10-20 di fila, soprattutto nel primo periodo, quando ancora non era ben segnalato. Il comitato Murrius che aveva richiesto il velox contro smog e pericoli, da giorni chiede un incontro con la Provincia per rivedere il posizionamento del dispositivo che insiste su tratti di aperta campagna senza includere, ad esempio, la scuola e diversi nuclei abitati. “Così come è collocato serve solo a far cassa – taglia corto Fabrizio Nicoli –. Nel giorno in cui l’ho presa io la multa ne hanno fatte una cinquantina, per un totale di oltre 2mila euro in un solo giorno. Io e mio figlio siamo stati sanzionati: io a 53 e lui a 51 chilometri orari. Abbiamo sbagliato, e quindi pagato, ma così come è messo il tutor è una trappola“.