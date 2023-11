Quartieri Social, via i mutui “Così si sgrava il bilancio di oltre un milione di euro“

In linea con quanto stabilito in sede di approvazione del rendiconto della gestione, l’amministrazione Pardini prosegue nell’opera di rafforzamento del Comune dal punto di vista finanziario, chiudendo anche la partita che riguarda i Quartieri Social, con l’estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e che gravavano sulle casse dell’Ente.

L’operazione, gestita dagli uffici finanziari, ha preso il via dalla constatazione che a tutt’oggi, nell’ambito dei progetti per i Quartieri Social, rimangono da effettuare i lavori che riguardano piazzale Lodovico Ariosto, a San Vito: intervento, questo, per il quale è prevista una spesa di 7.274.310 euro, finanziata per 6.481.960 dal Consiglio dei Ministri. Mantenendo in essere l’attuale situazione, non essendo stati effettuati ancora interventi che consentano l’erogazione di risorse da parte del Governo e a causa di ritardi nel completamento di alcune opere, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto pagare una rata di mutuo pari a 1.384.300 euro il prossimo anno e una rata di 268.017 a partire dal 2025, per ulteriori 19 anni.

“Questa operazione – spiega l’assessore Moreno Bruni (nella foto) – ci consente di sgravare il bilancio comunale di una rata di oltre un milione di euro per il prossimo anno e di oltre 250mila euro negli anni successivi“.