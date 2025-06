"Puccini Marching Bands". La rassegna nelle strade del centro

Presentata "Puccini Marching Bands", la rassegna che da domenica 29 giugno fino a ottobre animerà il centro storico di Lucca con musica, colori e tradizione. Protagoniste assolute saranno alcune delle più storiche e rappresentative bande musicali del territorio lucchese, pronte a trasformare le vie e le piazze della città in un palcoscenico a cielo aperto. Alla conferenza stampa hanno preso parte Maria Pia Mencacci e Luigi Viani, rispettivamente vicepresidente e direttore della Fondazione Giacomo Puccini, l’assessore all’istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata e il presidente della sezione provinciale di Lucca dell’ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome), Francesco Di Giulio.

Cinque gli eventi in programma che promettono di regalare emozioni a cittadini e turisti, mescolando l’eleganza delle musiche pucciniane all’energia contagiosa delle marching band. Ad aprire le danze domenica 29 alle 11 sarà la Filarmonica "Giacomo Puccini – La Castellana" di Nozzano, banda ufficiale del Comune di Lucca. Domenica 20 luglio, alle 11 in scena la Società Filarmonica "Giacomo Puccini" di Montecarlo, che festeggia quest’anno l’importante traguardo dei 150 anni di attività. Domenica 24 agosto, alle 17, terzo appuntamento con la Filarmonica "Giacomo Puccini" di Camaiore, la banda più antica della provincia, con una storia lunga 180 anni. Domenica 21 settembre alle 11 sarà la volta della Filarmonica "Giacomo Puccini" di Segromigno in Monte. Domenica 5 ottobre alle 17 gran finale con l’esibizione della banda rappresentativa del corso per maestri direttori ANBIMA, composta da musicisti provenienti da tutta la Toscana.

Ogni esibizione prenderà il via con una marcia itinerante tra le vie del centro e si concluderà in piazza Cittadella, proprio davanti al monumento di Giacomo Puccini, a pochi passi dalla sua casa natale. "Le bande musicali rappresentano uno degli elementi vitali più longevi e attivi della nostra tradizione musicale – ha dichiarato Mencacci – Ancora oggi, esse svolgono un ruolo sociale, culturale e aggregativo fondamentale nel panorama nazionale." "Le bande sono da sempre un motore di crescita per le comunità" – ha concluso Di Giulio – "Un tempo erano l’unico mezzo per far arrivare la musica anche ai più umili. Come disse anche il Maestro Puccini: ‘Non tutti possono andare alla Scala’."

