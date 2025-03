Pubblicato il nuovo brano del rapper garfagnino “Il Cosi“

È un inno alla normalità, alla vita di tutti i giorni, il nuovo brano del rapper garfagnino “Il Cosi“, al secolo Alessandro Cosimini (nella foto), da poco fuori con il videoclip di “Lunedì“. La canzone, scritta ed interpretata dallo stesso artista e prodotta da Clemmy Della Rocca, è uscita per l’etichetta ClemmyLABS. Il video porta la firma del regista Luca Manfredi. Ancora una volta, il cantante, classe 1992, cresciuto a Castelnuovo e oggi abitante a Gallicano, stupisce per le sue rime fuori dagli schemi classici del rap di oggi. Interpretazione e tecnica sono i suoi capisaldi: una scrittura ricercata, fatta di incastri metrici e giochi di parole, al servizio del messaggio, che non è mai nascosto, ma esplicito e diretto per arrivare all’ascoltatore senza filtro. L’orecchiabilità della melodia e del ritornello fanno di questo giovane artista un soggetto interessante nel panorama musicale italiano. Il video racconta di un viaggio, quello de Il Cosi, che è anche un viaggio metaforico nel mondo della musica: dalle prime rime scritte in cameretta, agli studi di registrazione fino all’approdo nelle etichette discografiche indipendenti del circuito underground. Una lunga scalata verso la vetta, sospinto dal vento della passione per la musica. "Amo la musica, in particolare - spiega Alessandro sul suo profilo facebook – quella Rap/hip hop e sono scrittore e cantautore da ormai 10 anni".

d. mag.