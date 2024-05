Prosegue spedita la prevendita dei biglietti

La giornata interamente dedicata a Chet Baker non si esaurirà nel concerto e nella conferenza: nel foyer del Teatro del Giglio saranno allestite due mostre, l’una con preziosi materiali su Baker a Lucca provenienti dall’archivio del Circolo Lucca Jazz (tra cui le civette de La Nazione e molte foto), l’altra con una selezione di tavole estratte dal fumetto di Massimo Scapecchi dedicato agli anni che Chet Baker ha trascorso nella nostra città, una delle quali è il manifesto di "Chet, We remember you". Opere d’arti speciali e significative, capaci di raccontare un personaggio immortale come Baker.

Quanto al concerto nella sera di lunedì 13 maggio, la prevendita procede speditamente, al punto che sono circa un centinaio i biglietti ancora a disposizione sugli oltre 600 iniziali. il loro prezzo va da 5 a 25 euro, e sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio e online su TicketOne.it.

Speciali riduzioni sono previste per gli abbonati alle Stagioni di Prosa, Lirica e Danza del Teatro del Giglio, per i possessori di tessera del Circolo Lucca Jazz e per gli studenti del Conservatorio di Musica "L. Boccherini" e dell’Istituto Musicale "A. Passaglia".

Per chi non riuscisse a gustarselo dal vivo, ci sarà comunque la possibilità di rivederlo (in differita) su Rai 5. Ma, indubbiamente, sarà un’altra cosa.