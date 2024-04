Prosegue la mostra “Brevi di-stanze“ dedicata alla città

Prosegue al Palazzo delle Esposizioni in piazza Sam Martino la mostra fotografica “Brevi di-stanze (Una città da sfogliare)“ di Paolo Pacini. L’esposizione, promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e curata da Paolo Bini, è aperta tutti i giorni dal martedì alla domenica con orario 15-19. Cinque le sezioni in cui si articola questa personale: tutte dedicate a Lucca e ai suoi tanti volti. Tanti punti di vista sulla città, declinati in bianco e nero e a colori, tra ombre, silenzi, spazi urbani, natura e musica. Il catalogo è edito da Maria Pacini Fazzi Editore.