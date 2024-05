Pronta riqualificazione per un immobile storico

A Castelnuovo, nell’ambito di un programma di investimenti previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, denominato PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) , che vede coinvolta anche la Regione Toscana, sono in fase di avvio i lavori di riqualificazione e ristrutturazione di un vecchio, ma storico immobile in via Garibaldi da destinare ad uso abitativo e sociale per un importo di circa 2 milioni di euro. I lavori, già appaltati, partiranno nel giro di un mese e si concluderanno nell’arco di circa un anno. Una complessa operazione di recupero su un fabbricato che, dopo l’acquisizione da parte del Comune di Castelnuovo, verrà completamente riqualificato e destinato ad uso abitativo e sociale, diventando così uno spazio polivalente a servizio della comunità del capoluogo garfagnino.

Tale progetto è stato presentato nella sala "Luigi Suffredini" con la presenza del presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, dell’assessore comunale al Welfare Josephine Patricia Tolaini, della responsabile del Servizio Infrastrutture Lavori Pubblici dell’Unione Comuni Garfagnana ingegnere Federica Tognini, del responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Castelnuovo geometra Vincenzo Suffredini, del progettista architetto Pietro Luigi Biagioni, della direttrice della Fondazione Casa dottoressa Daniela Micheletti e di Giuseppe Cappelli, rappresentante della ditta che eseguirà i lavori. L’intera operazione prevede una fase di demolizione e una di ricostruzione.

Dino Magistrelli